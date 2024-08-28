金管局推Ensemble項目沙盒　促金融業代幣化應用

金管局表示，已完成構建沙盒，旨在利用實驗型代幣化貨幣促進銀行同業結算，並集中研究代幣化資產交易。Ensemble項目架構工作小組的參與銀行已將其代幣化存款平台連接至沙盒，為日後開展跨行支付同步交收及貨銀兩訖結算的實驗做好準備。當局指，將與證監會共同帶領資產管理行業相關的代幣化方案，以促進代幣化的廣泛應用，提升香港作為首要資產和財富管理中心的地位。

金管局周三（8月28日）舉行Ensemble項目沙盒啓動儀式，並宣布首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題，金管局指，標誌着金融業在代幣化技術的實際應用進程中邁出重要一步。

金管局與證監會將合作項目

金管局總裁余偉文表示，推出Ensemble項目沙盒測試代幣化用例，標誌着金管局和業界在探索應用代幣化技術於實際業務場景上邁出重要一步，項目今年3月推出以來，業界就開拓創新解決方案以重塑數碼金融領域反應積極。金管局期待未來與各方進一步推動香港代幣化市場的創新發展。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，推出沙盒印證創新和監管互相結合能為金融市場開闢新道路。作為香港金融市場的兩大構建者，證監會和金管局有着相同的願景，並致力通過創新的市場基礎設施引領香港的金融系統昂然步向未來。