金管局據報將召研討會跟進中小企融資措施　業界：經營仍困難

金管局數月前推出九項支持中小企的措施，有本地傳媒報道，當局周一（24日）下午，將與銀行公會、香港中資銀行業協召開研討會，並邀請銀行界、商會及中小企代表出席，跟進銀行支援中小企措施的實施情況。有業界人士表示，目前香港經濟環境未如理想，中小企經營仍困難。

《信報》引述消息報道，當局期望透過今次研討會，以了解今年3月推出的九項支援中小企措施，在實施後的情況，如中小企是否仍然面對融資困難、銀行還能向中小企提供怎樣的協助等。

報道引述金管局發言人表示，銀行在過去3個月積極落實支持中小企的措施，與商界保持緊密聯繫。該局亦即將聯同銀行公會及香港中資銀行業協會合辦研討會，進一步促進銀行與中小企及商界互動交流和分享。3月底推出的9項措施，其中一項是銀行業定期與商界組織會面了解中小企需要，以持續優化銀行服務，加強支援中小企。

業界： 中小企 經營困難

報道另引述香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，現時經濟情況未如理想，很多中小企仍面對經營困難，希望當局再有支援措施；他又建議金管局及銀行公會能扮演跨銀行協調的角色，令其他銀行也願意為中小企在銀行的貸款重組債務。