金管局擬檢討按揭壓測　包括壓測利率是否維持為加2厘 (更新)

香港樓市疲弱，有聲音要求政府全面「撤辣」，本地傳媒報道，金管局擬就按揭壓測的措施進行檢討，亦有議員建議「撤辣」。
上周立法會三讀通過該樓市「減辣」措施的修訂條例草案，會上有議員建議「減辣」甚至「撤辣」；另有議員提倡放寬樓按壓力測試要求，以助激活用家市場。
【11:10更新 余偉文立法會後記者會】
檢討壓測利率是否維持為加2厘
《信報》引述消息報道，金管局擬就樓按貸款利率的壓力測試措施進行檢討，包括壓測的利率是否維持為加2厘、壓測應用的供款比率，甚至其他措施如樓按比率等。
報道又指，金管局又擬檢討逆周期緩衝資本（CCyB）比率，該局發言人回覆查詢，指金融管理專員一直定時於每季檢討香港適用的逆周期緩衝資本比率。而本地銀行的資本狀況及流動性風險比率均普遍遠高於最低監管規定，因當前的資本及流動性規定，並非限制信貸供應的因素。
余偉文：負資產大部分為按保借九成個案
金管局總裁在立法會財經事務委員會後見記者，提及有關本港負資產，他表示，香港負資產數目上升至逾2.5萬宗，與去年第四季末樓價進一步下跌相關，大部分為按保借九成的個案。
余指，未來數目會否增加，「好睇樓市走向，差就再升；好就跌返，好睇樓市之後點。」他又認為，情況要看之後拖欠比率，目前認為情況可控。
有關壓力測試方面，余偉文說，樓市逆周期措施，會因應周期變化而調整，包括樓價、樓市成交、失業率、樓宇供求等；至於有指部分銀行要求借款人提前還款，余稱此前已致函予銀行，表示若客戶在各個方面未有異常，就不應該進行「Call Loan」，應跟隨以往做法，他重申會繼續與銀行方面聯絡。
此外，余偉文亦回應有關23條立法，他表示，金管局支持立法，並強調立法可帶來社會及經濟穩定，是穩定是本港作為金融中心的基石。