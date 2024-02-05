金管局擬檢討按揭壓測　包括壓測利率是否維持為加2厘 (更新)

香港樓市疲弱，有聲音要求政府全面「撤辣」，本地傳媒報道，金管局擬就按揭壓測的措施進行檢討，亦有議員建議「撤辣」。 上周立法會三讀通過該樓市「減辣」措施的修訂條例草案，會上有議員建議「減辣」甚至「撤辣」；另有議員提倡放寬樓按壓力測試要求，以助激活用家市場。 【11:10更新 余偉文立法會後記者會】

檢討壓測利率是否維持為加2厘 《信報》引述消息報道，金管局擬就樓按貸款利率的壓力測試措施進行檢討，包括壓測的利率是否維持為加2厘、壓測應用的供款比率，甚至其他措施如樓按比率等。

報道又指，金管局又擬檢討逆周期緩衝資本（CCyB）比率，該局發言人回覆查詢，指金融管理專員一直定時於每季檢討香港適用的逆周期緩衝資本比率。而本地銀行的資本狀況及流動性風險比率均普遍遠高於最低監管規定，因當前的資本及流動性規定，並非限制信貸供應的因素。 余偉文：負資產大部分為按保借九成個案 金管局總裁在立法會財經事務委員會後見記者，提及有關本港負資產，他表示，香港負資產數目上升至逾2.5萬宗，與去年第四季末樓價進一步下跌相關，大部分為按保借九成的個案。