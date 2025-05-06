金管局日內兩出手沽逾732億港元　余偉文：大型IPO加派息撐港元需求(更新)

此外，港元再觸及強方兌換保證，金管局今日內兩度出手，承接美元沽盤，向市場沽出127.88億港元，第二合計沽出約732.8億港元。今次是金管局自上周六早上以來第四度入市，四度入市累計涉及約1,293.9億港元。

港元近期持續走強，促使金管局連續三次入市干預，最新一次更向市場注入逾605億港元流動性，創下單日注資新高。金管局總裁余偉文今日(6日)下午出席立法會財經事務委員會會議時，明確指出推動港元需求的3大關鍵因素。

港股派息+大型IPO撐港元需求

余偉文分析，首要因素來自股票投資相關的港元需求。過去數月，南向資金持續流入港股市場，形成對港元的穩定需求。其次，平倉活動亦推升港元匯率，近期有大量亞洲貨幣空倉平盤，不僅是港元，包括新台幣、韓圜、泰銖等貨幣在過去數日均見明顯升值。第三項因素則是市場預期香港將迎來大型新股IPO上市，加上港股派息期臨近，持續產生港元需求。

料 HIBOR回落 幫輕企業供樓人士

余偉文強調，雖然港元近期觸發強方兌換保證，但市場運作依然有序順暢，未見異常活動。注資行動將使銀行體系總結餘於明日上升至逾1,600億港元水平，同時預期銀行同業拆息(HIBOR)將隨之回落。