金管局李達志：研FPS跨境零售支付

金管局副總裁李達志於2022金融街論壇年會時指，面對未來，將循三大方向推動發展，包括一，鞏固香港固有優勢；二，全速推進新世代基建和服務；三，積極探索數字金融發展，未來創科必定是經濟發展的重要引擎，將大力推動金融科技發展。他說，重點之一，是要提升「轉數快」(FPS)的功能，這系統在2018年推出，目前仍是全球唯一一個雙幣、連通所有銀行和電子錢包帳戶的實時轉帳系統。未來FPS將積極開拓新版圖，探討跨境零售支付的可能性，為用戶帶來更多便利，支持經濟活動蓬勃發展。

將研究擴大 CDI 數據範圍

另外，他說，除提升支付系統，亦打造新的數據基建，名為「商業數據通」(CDI)，讓商業數據共享變得更快、更安全，釋放數據潛能。隨著CDI上月正式投入運作，參與銀行已從試行階段的8家，大幅增至23家，而參與的數據提供方有10家。未來將研究如何擴大CDI的數據範圍，積極發展新用例。

e-CNY 技術測試已進入第二階段

在數字貨幣方面，他指，mBridge項目已從實驗踏入試行階段，是目前環球最大規模的跨境央行數字貨幣(CBDC)試行，更是其中一個首先運用多種CBDC，為企業跨境交易進行真實結算的項目，可說是領先全球。除了在mBridge項目跟中國人民銀行緊密協作，就數字人民幣(e-CNY)發展而言，香港是內地以外的第一個跨境試點。目前相關技術測試已進入第二階段，測試範圍和規模都有擴大，參與銀行從一家變成四家，本港將續全力支持e-CNY發展，促進粵港澳大灣區互聯互通，讓跨境支付服務可以提速、提效。