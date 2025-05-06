金管局注資561億 港元強勢 銀行結餘破千億

美國衰退陰霾揮之不去，更掀起亞洲貨幣的升值潮，港元亦受帶挈走強。金管局繼上周六向市場承接60.05億美元沽盤、即創20年最大手入市後，近兩日港元持續在強方兌換保證、即7.75兌一美元水平徘徊，促使當局昨再度出手承接12.3億美元沽盤，本港銀行體系總結餘在今日結算後，將升至1,008.41億元。
金管局最新再在市場承接12.3億美元沽盤，向市場注入約95.32億港元。至於於上周六，當局於凌晨美股交易時段承接60.05億美元沽盤，向市場注入465.39億港元，創2005年推出強方兌換保證價優化措施後，單日最大入市紀錄。連同昨日的承接，合共向市場注入560.7億港元。
5年來首次承接美元沽盤
金管局上周指，港元偏強主要由於股票投資相關的港元需求增加，同時多隻區內貨幣近日兌美元升值，帶動港元走強。金管局對上一次出手干預聯繫匯率，為2023年5月，當時港元走弱並觸及弱方兌換保證；至於對上一次出手承接美元沽盤，則為2020年10月28日。
事實上，滙豐上月下旬有報告曾預告，港匯有機會在短期內觸及強方兌換保證，主要由於潛在大型新股或來港，以及上市公司派息高峰由7至8月，推前至5月及6月，可能會影響港元流動性。外電亦引述分析指，以內銀為主的中資企業在內地當局提振股市的要求下，將分紅改為一年多次，令半年派息需求上升，亦增加港元購買需求。
亞幣齊走強 新台幣創3年高
另外，美匯指數持續偏軟於100以下水平，引發亞幣走強，當中新台幣更一度5日累升逾8%創3年高。市場傳出美國施壓要求新台幣升值，台灣央行總裁楊金龍昨否認，並指若有不規則、季節性因素干預匯價及危害金融市場穩定，該行會入場維持市場秩序，但不會扭轉市場趨勢。