金管局注資561億 港元強勢 銀行結餘破千億

美國衰退陰霾揮之不去，更掀起亞洲貨幣的升值潮，港元亦受帶挈走強。金管局繼上周六向市場承接60.05億美元沽盤、即創20年最大手入市後，近兩日港元持續在強方兌換保證、即7.75兌一美元水平徘徊，促使當局昨再度出手承接12.3億美元沽盤，本港銀行體系總結餘在今日結算後，將升至1,008.41億元。

金管局最新再在市場承接12.3億美元沽盤，向市場注入約95.32億港元。至於於上周六，當局於凌晨美股交易時段承接60.05億美元沽盤，向市場注入465.39億港元，創2005年推出強方兌換保證價優化措施後，單日最大入市紀錄。連同昨日的承接，合共向市場注入560.7億港元。