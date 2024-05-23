金管局發布銀行業人才規劃手冊　阮國恒：業界須及早部署與科技共存

生成式人工智能技術近年廣泛應用於各行各業，金管局副總裁阮國恒於網誌撰文指，最近與銀行業界會面時，一個經常討論的話題是如何將生成式人工智能技術應用於銀行的服務和運作，以及人工智能對全球各行各業產生變革性的影響。

阮國恒在網誌《匯思》撰文表示，銀行數碼轉型尤其是引入人工智能技術後，銀行能夠為客戶提供更加個人化的服務，也更有效處理和分析大量數據，例如偵測可疑交易或欺詐行為，大大提升了銀行的業務運作效率和客戶體驗。

他指，樂見業界積極推動金融創新，以提高工作效率和服務質素。面對這勢不可擋的人工智能時代，業界對相關專業人才的需求大增。對於業界擔心人工智能取代人類工作，他舉例，第一部自動櫃員機於80年代初在香港面世以來，銀行便逐漸減少櫃枱服務員重複性的出納工作，騰出人手增加大堂客戶經理的數量，提供更優質銀行服務，並表示人工智能的興起正在逐步改變一些傳統工種的工作模式，也催生了一批全新概念的工作職位，如人工智能工程師、數據工程師等，他認為AI對行業的人力資源管理、甚至是整體勞動力市場的潛在影響很可能會更深、更廣。

金管局已更新人才發展相關監管政策手冊

阮國恒稱，為應對未來的轉變，銀行業界必須及早部署，在人力資源管理方面做好規劃。最重要是提升員工的專業知識和技能，讓他們在人工智能時代與科技共存、互相補足。至於作為銀行業監管者，他指，金管局在政策指引方面也積極作出相應調整，當局已經更新一份與人才發展相關的監管政策手冊並正式發布，更新的內容主要圍繞人才規劃和培訓。

同時，亦要求銀行特別針對金融科技的發展和客戶需求的轉變，對不同崗位的工作要求所帶來的影響作出評估，從而制定中長期的培訓計劃，協助相關員工學習新的知識和技能。他表示，金管局也在未來數月會與業界攜手進行深入的研究，計劃在明年發表第二份報告，旨在探討下一個五年(即2026-2030年)的技能缺口，好讓業界及早制定和調整相關的人才培訓策略及措施，以支持未來的業務發展。