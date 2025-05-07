金管局累計注資千三億 銀行結餘急增 拆息有望回落

金管局昨日清晨向市場注入逾605億元流動性，創下單日注資新高後；下午再宣布向市場承接16.5億美元沽盤，再注資127.88億元，單日合計沽出約733億元。今次是金管局自上周六早上以來第四度入市。

港匯強勢未減並持續觸及7.75兌一美元的強方兌換保證，金管局昨日兩度大手承接美元沽盤，累計本月4次注資合共涉1,294億元，令本周四本港銀行體系結餘將大增至1,741億元。金管局總裁余偉文指，隨銀行體系結餘大增，理論上在資金充裕下，本港銀行同業拆息(HIBOR)短期內會下降，有助紓緩企業還款及供樓人士壓力。

余偉文：紓企業貸款及按揭壓力

余偉文指，銀行總餘上升有助短期降低HIBOR，對香港是好事，除了減低企業還款壓力，也減低不少供樓人士壓力。不過他又指，若港息之後下跌令中美息差擴闊，在美息高於港息下或會誘發套息交易重臨，從而再把港匯推向弱方，屆時銀行體系結餘亦會收縮，這個值得留意。

HIBOR昨全線走低，與供樓息相關的1個月HIBOR下跌32.86點子，至約3.655厘；隔夜息亦跌88.61點子，至約3.414厘。

另外，余偉文指目前推高港匯有三大原因，包括與股票投資相關的港元需求，如過去數月資金南下明顯；亞洲貨幣普遍出現平倉活動而推升匯價；以及大型新股來港及港股派息高峰等。他指，未來港匯走勢還看股市及企業的港元需求、美息走勢及與港息的息差等。