金管局聘約80間投資經理，管理約三成外匯基金資產。

金管局現時除直接管理大部分外匯基金資產，亦有將部分外匯基金資產交由外聘的投資經理管理。財庫局書面回覆立法會議員表示，有關外聘投資經理合共管理約6,900億元資金，當中約九成資產是由在港設有機構的投資經理管理。

財庫局又指，金管局外聘經理並無特定委聘年期，若個別經理表現欠佳，金管局會採取適當行動，包括要求改善、警告、減低投資配額或終止聘用等。去年外聘投資經理的整體管理費用，約佔所管理金額的0.43%。

金管局又指，全部香港股票投資，均由擁有豐富投資經驗的約20間外聘投資經理的本地團隊管理。過去數年，外匯基金也通過不同渠道，投資於32個本地對沖基金。

而私募市場投資方面，財庫局表示，外匯基金下的「長期增長組合」目前主要管理約5,170億港元的投資項目，包括全球私募股權及海外房地產，一般投資年期為10年。「長期增長組合」主要與國際知名的投資經理合作，讓其擔任組合下的普通合夥人，其中超過百分之60已於香港設有機構。這些普通合夥人集中投資於全球或地區性資產。