金管局與數字辦對接「授權數據交換閘」　已促成2.7萬宗貸款申請審查

金管局與數字政策辦公室聯合公布，當局旗下「商業數據通」與政府「授權數據交換閘」之間的對接安排現已全面投入運作。參與試行的銀行通過兩個數據平台於2023年12月底建立的對接試行交易，使用率穩步上揚，對接現已開放予所有「商業數據通」參與銀行。

涉及信貸批核總額逾238億港元 自「商業數據通」正式推出以來，金管局指，截至今年6月底，已促成超過2.7萬宗貸款申請和審查，估計涉及的信貸批核總額逾238億港元，成功改善中小企的貸款批核流程；當局亦會研究，將「商業數據通」的應用拓展至個人層面的可行性。

金管局副總裁李達志表示，有賴數字辦支持，商業數據通和授權數據交換閘對接以來運作良好，體現金管局在數碼化進程中，致力滿足業界對政府數據的需求。 數字政策專員黃志光則表示，數據是促進智慧城市和創科發展的重要元素，政府一直積極推行多方面的措施推動政府的數據開放共享。兩個數據分享平台的對接，是政府數據共享的一個重要里程碑；銀行業界善用這個新措施，將可令其客戶享用更便捷的服務，有助業界開拓更多新機遇，共同為香港的數字經濟發展出力。

此外，隨着銀行分階段陸續參與試行，金管局及數字辦指，會繼續探討未來提供額外企業營運數據的可能性，以協助銀行獲得更全面的公司查冊紀錄。