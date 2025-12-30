金管局與銀行公會推出「智安存」服務　 可設定受保護存款額防被騙

金管局與銀行公會公布，有零售銀行在31日全面向個人客戶推出「智安存」服務。(蘇文傑攝)

金管局與銀行公會公布，包括數字銀行在內的所有零售銀行在明日（31日）全面向個人客戶推出「智安存」服務，以用作防騙，並將推出一系列宣傳計劃。

金管局指，「智安存」猶如在銀行戶口內設置夾萬，銀行客戶可自行設定受保護的存款金額。當客戶需要動用受保護存款時，要親身到銀行處理，讓客戶有機會想清楚是否被騙，完成程序後客戶才可轉出或提取有關存款。

金管局：超過3,200名客戶使用「智安存」

金管局表示，截至本月15日的初步數字，超過3,200名客戶使用「智安存」，暫時未發現有人受騙。金管局稱，適用於零售銀行個人戶口、支票及定期戶口等，而「智安存」服務適合所有客戶群使用，如市民有一些短期內不需動用的銀行存款，可考慮為這些存款加上「智安存」保護。