金管局與銀行公會推出「智安存」服務　 可設定受保護存款額防被騙

金管局與銀行公會公布，包括數字銀行在內的所有零售銀行在明日（31日）全面向個人客戶推出「智安存」服務，以用作防騙，並將推出一系列宣傳計劃。
金管局指，「智安存」猶如在銀行戶口內設置夾萬，銀行客戶可自行設定受保護的存款金額。當客戶需要動用受保護存款時，要親身到銀行處理，讓客戶有機會想清楚是否被騙，完成程序後客戶才可轉出或提取有關存款。
金管局：超過3,200名客戶使用「智安存」
金管局表示，截至本月15日的初步數字，超過3,200名客戶使用「智安存」，暫時未發現有人受騙。金管局稱，適用於零售銀行個人戶口、支票及定期戶口等，而「智安存」服務適合所有客戶群使用，如市民有一些短期內不需動用的銀行存款，可考慮為這些存款加上「智安存」保護。
金管局：今年首10月騙案按年跌1.6%
金管局提及，今年首10月錄得3.5萬案騙案，按年跌1.6%。為加強銀行客戶自我保護能力，金管局推出「智安存」服務，獲業界支持，過去數月已有部分銀行，包括數字銀行推出有關服務。
金管局副總裁阮國恒表示，「智安存」為存款多加一層保護，是一項非常有用的防騙工具，又呼籲市民積極使用「智安存」，同時要時刻保持警惕，慎防騙案。
銀行公會署理主席紀鷺禧表示，加強客戶保障是銀行公會今年的重點工作之一，銀行業界將加強推廣「智安存」。銀行業界會持續提升各種防騙措施和公眾教育，與金管局和執法機關攜手打擊詐騙罪行。