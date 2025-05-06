金管局調查：25%中小企認為獲銀行貸款困難 比例按季減少

金管局今日公布2025年第一季「中小企貸款狀況調查」結果。調查顯示，中小企信貸狀況大致平穩。關於中小企對銀行貸款批核取態(即難易程度)的觀感，75%認為銀行在上季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，高於前一季的70%。25%認為銀行的有關取態「較困難」，而上一季度則為30%。貸款較困難的觀感並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素、如媒體/新聞報道、生意經營狀況及親友的意見等所影響。

5% 獲批貸款者指銀行取態收緊

在已獲批貸款的受訪者中，5%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的0%略有上升。在本調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求或縮短貸款年期等。因此，受訪者表示銀行對其貸款取態並不直接反映銀行實際對中小企貸款投放。