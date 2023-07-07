金管局貼現窗投放31億傳借予渣打　渣打：不予置評(更新)

金管局通過貼現窗向銀行投放31億，創5月29日以來最高水平。(資料圖片)

《信報》引述消息報道，渣打借貼現窗原因為有交易對手於收市前，未有按承諾拆出資金對盤，渣打於「對不到數」情況下，日終結算後求助金管局貼現窗，並非該行流動性出現問題或交易員「計錯數」。

周三金管局貼現窗投放31億，有本地傳媒報媒，該筆逾31億元的資金，有傳為渣打向金管局借用。渣打發言人表示不予置評。

金管局通過貼現窗向銀行投放31億，創5月29日以來最高水平。(資料圖片)

彭博：貼現窗發放近31億元貸款

聯儲局議息記錄公布，市場料年內續加息，半年結後港元拆息持續高企，《彭博》引述金管局數據指出，金管局周三（5日）發放近31億元貸款，創自5月29日以來最高水平。

貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作。5月份，金管局通過貼現窗口向銀行投放的流動性創2021年1月以來最高。

港元隔夜拆息貼近貼現窗利率

周三（5日）的港元隔夜拆息，報5.48357厘，上升11.46點子，較金管局貼現窗基本利率5.5厘低；而1周至6個月期港元拆息，目前處於4.9厘以上高位；1年期則為5.00667厘。

金管局余偉文：貼現窗屬常設港元流動資金安排

金管局總裁余偉文早前指，貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作，銀行可按其運作需要使用，並表示一直與銀行保持溝通，要求銀行做好流動性管理。