金管局金融峰會將恆常化 第三屆下月舉行

金管局總裁余偉文在金管局網上專欄《匯思》發文，指金管局3周後將第三度舉辦「國際金融領袖投資峰會」。他表示，2022年首屆峰會標誌著香港走出新冠肺炎疫情，重返國際舞台；去年的峰會是金管局成立30周年的重點活動，峰會已漸漸於環球金融界建立聲譽和品牌，因此決定將此項活動恆常化，作為每年一度亞太地區的一次高規格金融界盛事。
歡迎晚宴移師The Henderson頂樓
今年的峰會將於11月18至20日舉行，18日晚設歡迎晚宴，19日是主峰會，20日由金管局、證監會與金融學院聯合主辦研討會。今屆峰會的歡迎晚宴地點會由西九文化區移師恒基地產(012)旗下The Henderson頂樓，其後兩天的峰會將在灣仔君悅酒店舉行。
預計數百位頂尖金融機構領袖出席
金管局預計，將有數百位頂尖金融機構的領袖出席，當中包括超過100位集團主席或行政總裁，更有不少是連續第三年出席。主峰會的主題為「在變局中前航」，凸顯在面臨宏觀環境、地緣政局、科技創新和氣候變化等種種複雜的形勢叠加大變局下，國際金融界應該如何管控風險、順勢而行，繼續開拓新的發展機遇。次日舉行的「與國際投資者對話」研討會將接力探討各類投資市場的最新發展。
余偉文指，一連兩日的會議，與會領袖將聚焦討論幾個重要議題，包括應對複雜的全球環境；市場趨勢及投資機遇；內地金融發展；亞洲地區的投資亮點和策略；另類資產與私募市場的發展路向；新科技世代的危與機。
適逢美國大選 參與者份量惹關注
市場早前有分析估計，適逢下月美國總統大選，加上中美關係不確定性等因素，為免敏感時刻增添疑慮，不排除有大行或會考慮改派副手作代表；外界聲音則認為，活動需邀請到足夠數目且具份量的國際大行舵手及星級投資者參加，才能發揮影響力及具標誌性。