金管局金融峰會將恆常化 第三屆下月舉行

金管局總裁余偉文在金管局網上專欄《匯思》發文，指金管局3周後將第三度舉辦「國際金融領袖投資峰會」。他表示，2022年首屆峰會標誌著香港走出新冠肺炎疫情，重返國際舞台；去年的峰會是金管局成立30周年的重點活動，峰會已漸漸於環球金融界建立聲譽和品牌，因此決定將此項活動恆常化，作為每年一度亞太地區的一次高規格金融界盛事。

歡迎晚宴移師The Henderson頂樓

今年的峰會將於11月18至20日舉行，18日晚設歡迎晚宴，19日是主峰會，20日由金管局、證監會與金融學院聯合主辦研討會。今屆峰會的歡迎晚宴地點會由西九文化區移師恒基地產(012)旗下The Henderson頂樓，其後兩天的峰會將在灣仔君悅酒店舉行。