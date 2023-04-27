金管局阮國恒：銀行不應「一刀切」拒絕開戶申請　鼓勵申請簡易帳戶

金管局副總裁阮國恒發布新一期網誌，提到疫後經濟活動轉趨活躍，惟有意見表示難以開戶，阮指出，銀行不應「一刀切」拒絕開戶申請，同時亦鼓勵銀行推出簡易帳戶予企業申請。 銀行以反洗錢及高風險拒企業開戶 阮國恒提到，很多新成立或海外企業都感興趣到香港開立銀行戶口，儘管銀行正努力加緊處理申請，惟亦有「開戶難」的意見，不乏有意見指銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒絕企業開戶申請。 他指出，近月已積極與銀行討論，亦表明沒有任何法律或監管要求禁止在香港經營的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務。同時提醒銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查，避免不必要的程序，亦不應「一刀切」拒絕開戶申請。

至今共開立約1.3萬多個簡易帳戶 阮國恒表示，「簡易帳戶」是由傳統存款戶口分間出來的一層戶口，重點為一些符合條件的企業客戶按實際業務需要，提供最基本的戶口往來服務，如存款、提款、本地和跨境匯款，自2019年推出以來，至今共開立約1.3萬多個戶口，平均每年開立約3,000多個。 阮國恒回應業界，為應對開戶需求及理順流程，金管局今日稍後會向銀行發出通函，進一步釐清業界對客戶盡職審查方面的一些疑問，並分享一些處理過的個案和良好做法供業界參考。另外，金管局未來會聯同證券及期貨事務監察委員會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛擬資產相關機構共同為「開戶難」作直接交流。