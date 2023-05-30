金管局阿聯酋央行成立小組 加強金融合作

金管局與阿拉伯聯合酋長國中央銀行於5月29日(阿布扎比時間)在阿布扎比舉行雙邊會議，加強兩地金融服務領域的合作。雙方討論多項合作計劃，並同意就金融基建、兩地金融市場互聯互通及虛擬資產監管和發展等三大範疇加強合作。此外，雙方促成各自的創新樞紐就金融科技發展合作計劃的討論和知識分享。

阿聯酋央行與金管局將共同成立工作小組，在兩地銀行業相關持份者的支持下，推進雙方商定的合作事宜。

雙邊會議結束後，雙方聯同來自阿聯酋及香港多間銀行的高層人員，就探索兩地的重要機遇舉行了研討會。研討會議題包括促進更完善的跨境貿易結算的可行安排、阿聯酋企業如何更有效透過香港的金融基建平台進入亞洲及內地市場、各項金融及投資方案以及粵港澳大灣區資本市場的機遇等。