金管局：放寬按揭成數措施　放寬至撤辣後已簽臨約樓花

金管局表示，在6月14日向銀行發出指引，就2024年2月28日公布的物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施及其他相關監管要求作技術調整，包括措施至放寬至已簽臨約樓花。

七成按揭貸款放寬樓花調整即日生效

金管局指，措施的涵蓋範圍將擴大至2024年2月28日前已簽訂的臨時買賣合約（樓花），並且在2024年2月28日或以後預計完成的自用樓花住宅物業的按揭申請，令有需要的合資格用家能夠敘造最高七成的按揭貸款，調整即日生效。

是次措施調整，金管局說，是因應住宅市場的走勢，由於部分在過去數年購入樓花住宅物業並選擇建築期付款的用家，在申請按揭貸款時，可能遇到估價低於成交價的情況，因而面臨需要額外籌措首期資金的困難。當局認為，在銀行物業按揭貸款業務風險得到妥善管理的前提下，有空間微調2024年2月28日公布的措施，以協助這些有實際困難的用家，敘造較高成數的按揭貸款，故微調着眼於具真正置業需要的用家。