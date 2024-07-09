金管局、港交所及證監會等歡迎人行關於「北向互換通」履約抵押品新措施

金管局、港交所及證監會等，表示歡迎人民銀行周二（7月9日）公布的新措施，支持境外投資者使用通過債券通「北向通」持有的在岸國債和政策性金融債作為「北向互換通」業務的履約抵押品。

該措施為「北向互換通」投資者提供了另一項非現金抵押品的選擇，一方面節省現金佔用成本，提升資本效率，另一方面也能有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，進一步提升在岸債券的吸引力；亦有助於發揮債券通和互換通之間的聯動和協同效應，提升投資者參與互聯互通業務的活躍度。

這是繼今年2月26日金管局正式將在岸國債和政策性金融債納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單之後，經與人民銀行商定，以在岸債券作為離岸市場合資格抵押品的又一項新安排，是深化兩地金融合作、進一步穩慎紮實推進人民幣國際化的重要體現。金管局及香港證監會將繼續指導基礎設施機構，推動相關準備工作，制定規則以處理有關質押或轉讓式履約保障，以及相關債券的過戶，以期盡快落實新措施。

此外，滙豐資本市場及證券服務香港區主管石元良表示，滙豐歡迎該項新發展，為透過債券通購買在岸債券的國際投資者帶來更多優勢。除現金及指定離岸證券產品，境外投資者亦可選擇以在岸債券用作互換通下交易的合資格抵押品。此舉將有助進一步推動中國債券市場邁向國際化，並鞏固香港作為全球領先離岸人民幣中心的地位。