金管局：盡快落實將「虛擬銀行」易名「數字銀行」

金管局今日發表有關「虛擬銀行」易名建議的公眾諮詢總結。當局在諮詢期內總共收到26份意見書，包括來自業界或專業組織、虛擬銀行及市民。回應者普遍支持易名建議，當中大部分亦同意使用建議的新名稱「數字銀行」。金管局將對《虛擬銀行的認可》指引進行修訂，以盡快落實使用新名稱「數字銀行」。

大部分意見指，「虛擬銀行」名稱已不合時宜，未能反映虛擬銀行於金融科技的應用和銀行營運手法上不斷演變的性質。部分回應者認為易名的建議能與全球趨勢接軌，而「虛擬」一詞可能讓人有一種虛擬銀行並非從事真實的金融活動或涉及高風險業務活動的印象。