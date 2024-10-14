金管局：盡快落實將「虛擬銀行」易名「數字銀行」

金管局今日發表有關「虛擬銀行」易名建議的公眾諮詢總結。當局在諮詢期內總共收到26份意見書，包括來自業界或專業組織、虛擬銀行及市民。回應者普遍支持易名建議，當中大部分亦同意使用建議的新名稱「數字銀行」。金管局將對《虛擬銀行的認可》指引進行修訂，以盡快落實使用新名稱「數字銀行」。
大部分意見指，「虛擬銀行」名稱已不合時宜，未能反映虛擬銀行於金融科技的應用和銀行營運手法上不斷演變的性質。部分回應者認為易名的建議能與全球趨勢接軌，而「虛擬」一詞可能讓人有一種虛擬銀行並非從事真實的金融活動或涉及高風險業務活動的印象。
少數人回應稱易名令市民產生混淆
然而，少數個人回應者對易名持審慎態度，認為市民已習慣「虛擬銀行(Virtual Bank)」的名稱，易名的建議可能會令市民產生混淆，同時部分傳統銀行亦會自稱或稱其網上銀行業務為「數碼銀行(digital bank)」或「數碼銀行業務(digital banking business)」。
另外，所有回應者都贊成建議的新英文名稱「Digital Bank」，其中大部分贊成以「數字銀行」為新的中文名稱。回應者普遍認為「Digital Bank」此英文名稱與行業趨勢接軌，並能準確反映虛擬銀行採用金融科技，從而提高市民對它們的信心與信任。另一方面，少數個人回應者則偏好以「數碼銀行」為中文名稱，理由是「數碼」一詞在香港更被廣泛接受，而且更能表達「數碼」和「互聯網」的概念，而「數字」可能會被誤解為數值的意思。
稱「數字」較「數碼」合適
考慮到所收到意見後，金管局認為應將「虛擬銀行(Virtual Bank)」易名為「數字銀行(Digital Bank)」，以更着重於強調虛擬銀行所採用的經營模式與金融科技的應用，而非其存在的形式。該局亦認為建議的中文名稱「數字銀行」是合適的，因為此名稱與現時業界趨勢及政府政策的數字化用語接軌，同時亦可與傳統銀行現有的「數碼銀行服務(digital banking services)」有所區別。
今次咨詢的機構回應者包括天星銀行、螞蟻銀行、香港金融科技協會、香港財務策劃師學會及PAO Bank Limited。
ZA Bank稱易名有助消除公眾誤解
ZA Bank行政總裁姚文松指，歡迎金管局完成虛擬銀行易名諮詢，並樂見業界和公眾普遍認為「數字銀行」這名稱更能準確反映行業本質。該行相信，易名將有助消除公眾誤解，令公眾更清晰理解數字銀行的運作模式。