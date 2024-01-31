金管局｜阮國恒：銀行撥備足 恒大清盤風險不高

金管局今日公布銀行體系回顧及來年工作展望。對於市場關注中國恒大集團(3333)遭頒令清盤的風險，金管局副總裁阮國恒表示，本港恒大相關的不良貸款比率風險敞口不高，因為銀行針對高槓桿內房所作的減低風險工作已有一段時間，而相關風險已作撥備及特定分類貸款，因此沒有就事件有太大關注。不過他指，相信今年特定分類貸款比率有上升壓力，主要壓力仍在內房，惟整體壓力不大，而去年第三季為1.61%。

企業轉內地借貸 本地貸款需求減

另外，去年第三季貸款亦跌3.6%，存款則升5.1%。阮國恒指貸款下跌主要由於有企業轉向低息口地區借貸，如內地，認為下跌並非由結構性因素引起，因而未有大關注，並指當息口改善，情況就會改變。他又指，信貸是商業決定，不會要求銀行借與不借，只要求銀行不要加強周期轉變。