金管局｜阮國恒：銀行撥備足 恒大清盤風險不高

金管局今日公布銀行體系回顧及來年工作展望。對於市場關注中國恒大集團(3333)遭頒令清盤的風險，金管局副總裁阮國恒表示，本港恒大相關的不良貸款比率風險敞口不高，因為銀行針對高槓桿內房所作的減低風險工作已有一段時間，而相關風險已作撥備及特定分類貸款，因此沒有就事件有太大關注。不過他指，相信今年特定分類貸款比率有上升壓力，主要壓力仍在內房，惟整體壓力不大，而去年第三季為1.61%。
企業轉內地借貸 本地貸款需求減
另外，去年第三季貸款亦跌3.6%，存款則升5.1%。阮國恒指貸款下跌主要由於有企業轉向低息口地區借貸，如內地，認為下跌並非由結構性因素引起，因而未有大關注，並指當息口改善，情況就會改變。他又指，信貸是商業決定，不會要求銀行借與不借，只要求銀行不要加強周期轉變。
對於樓按風險，他指雖然負資產數字持續上升，但整體住宅按揭拖欠率仍極低，11月僅錄0.08%，因此風險可控；至於會否再放寬逆周期措施，則仍需要密切監察及適時決定。他又指，特定分類貸款有75%已作撥備，其餘附有抵押，覆蓋比率逾140%。
23條立法諮詢 鼓勵業界發展意見
另外，對於政府就23條立法諮詢，阮國恒指財政司長陳茂波會就條例接觸機構作解說，金管局不是相關事項專家，只會配合政府工作，並會鼓勵業界向政府發展意見。他又指，向來任何違法產生的資金流向，銀行都要檢舉，金管局已有既定指引，並會適時作出修訂和更新。
考慮引入貸款冷靜期 未來數月諮詢
另外，阮國恒指今年會檢視銀行向客戶借貸時，會否有額外保障，如引入「冷靜期」讓客戶「停一停、諗一諗」，他強調計劃仍在考慮階段，「有人提出所以我哋考慮，目前無目標時間，但今年內希望有措施引入。」金管局助理總裁(銀行操守)區毓麟指，冷靜期會考慮國際經驗及參考本港情況，並指已有銀行就特定產品做冷靜期，未來數月會諮詢業界，冀減少衝動借貸。