金管局3月底舉行本港復常後首個國際金融會議　余偉文：體驗「Hong Kong is back」

這一連串的國際級會議與峰會一樣高規格，不同的是，峰會賓客以國際金融機構負責人為主，但上述會議則主要邀請中央銀行及監管機構代表，例如西班牙央行行長兼BCBS主席Pablo Hernández de Cos，將會為3月24日研討會作主題演講。

金管局往後將在國際層面作更多貢獻

金管局自1996年及2009年分別加入BIS及BCBS以來，便一直積極參與會務。相對於BIS，金管局在BCBS的年資較淺：BCBS於1974年成立時，創始成員只有十國集團(G10)，金管局當時甚至還未成立；直至2008年全球金融海嘯後，成員地區擴充至現時的28個，香港作為環球主要的銀行體系成為其中一員，當時金管局只是「16歲」。

他形容，香港雖然「年輕」，但落力推動了近十年環球銀行監管的主要倡議，包括《巴塞爾資本協定三》；未來亦會透過BCBS轄下小組，促進當前銀行監管重要議題的討論，例如數字資產，指金管局往後將以自身經驗在國際層面作更多貢獻。

金管局30周年系列活動「頭炮」

適逢今年是金管局成立30周年，亦是BIS在港的亞太區代表處成立25周年，令我們今年舉辦的連串會議別具意義。3月22日至23日的BCBS會議移師至香港舉行，是自2020年新冠疫情爆發以來，第一次在巴塞爾以外舉行的實體會議。這不但凸顯香港的國際金融中心地位，也肯定了香港維持國際金融穩定的貢獻。