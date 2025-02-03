金蛇迎財神 阿里美股漲9% 紅盤勢高開

繼DeepSeek上周推出低成本AI震撼市場後，阿里巴巴通義千問團隊上周五凌晨亦發布AI大模型Qwen2.5-Max，更聲稱其表現全面超越DeepSeek-V3、GPT-4o和Llama-3.1-405B，後二者是OpenAI和Meta最先進的開源AI模型。

農曆新年後港股今復市，即使美國將對華加徵關稅10%，惟料無阻紅盤高開！港上市科技股的美國預託證券(ADR)普遍走高，當中阿里巴巴(9988)ADR較港高逾9%，連同其他主要藍籌ADR表現，相當於恒生指數今日高開450點，至20,675點。有大行憧憬市場對中國AI(人工智能)重新估值。

市場預料DeepSeek及阿里的新AI模型，或可令內地AI技術獲全球認可，誘發外資對中概股重新估值並回流。摩根士丹利認為，假如阿里新推的AI模型性能可達集團預期，再加上低成本及雲生態支持，將引發市場對內地AI技術有更大期待，尤其在強化學習及推理模型的應用方面，並可能會引發內地AI資產新一輪重估潮。

蛇年例挫 科網泡沫年失32%

港股在龍年全年累漲28.4%，表現最好的兩大藍籌均為科技股為小米及中芯國際(981)，分別累漲2.1倍及1.7倍。踏入蛇年，雖然高開機會高，惟過去4個蛇年則全數報跌表現未如人意，當中2001年的農曆年更累挫32%，當年港股經歷科網泡沫，2013年則跌6%，1989及1977年則分別失11%及7%，而這4年的農曆年紅盤中，高收次數有3次，但首月則全數報跌。中信里昂早前發表的蛇年風水指數則指，大市全年或小幅下跌，尤其漫長夏日會低迷無力。