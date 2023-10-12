金融中心｜澳新銀行CEO：新加坡跑贏香港　大家都遷往新加坡

新加坡與香港的國際金融中心地位素來被人用作比拼，最新外電訪問中，澳新銀行集團行政總裁Shayne Elliott表示，新加坡跑贏香港，更指，「毫無疑問，大家遷往了新加坡」、「新加坡在過去幾年相對來說是贏家」。

澳新銀行CEO：新加坡在過去幾年相對是贏家

Shayne Elliott接受《彭博》訪問稱，澳新銀行有愈來愈多的客戶，選擇於新加坡開展區域財資能力內的投資，並將更多業務從香港轉移到新加坡。他指出，該集團目前在新加坡約有800名員工，是集團香港員工數量的兩倍。

Shayne Elliott表示，「毫無疑問，大家遷往了新加坡」，「金融機構也是如此。數據很清楚，金融市場能力、貨幣中心能力增強了，新加坡在過去幾年相對來說是贏家」。

不過，Shayne Elliott說香港對澳新銀行仍是一個重要市場，「從我們的角度來看，不得不說，新加坡『跑贏了』香港。我們愈來愈多的客戶選擇在新加坡投資其區域財資能力。但香港對我們而言仍是一個非常重要的金融中心」。

報道續指，因過去數年疫情防控限制出行，令金融業許多人才重新評估生活及工作地點，使港星兩地的資本、人才之爭達到近年新高。又表明新加坡要取代香港作為交易的中心，新加坡仍有很長的路要走。

Shayne Elliott自2016年擔任澳新銀行舵手以來，已退出5個亞洲市場的零售及財富管理業務，並撤出印尼及削減在中國的業務覆蓋。