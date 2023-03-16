金融危機｜滙控祈耀年已注資20億英鎊 SVB英國經營良好

美國矽谷銀行(SVB)事件持續，滙豐控股(005)日前宣布以1英鎊收購SVB英國(SVB UK)後，滙控行政總裁祈耀年(Noel Quinn)在LinkedIn發文，落實已向SVB英國注資20億英鎊(約189.9億港元)，為其提供充足的資金和流動性。

金融機構危機持續，滙控今日一度低見53.3元，跌3.4%，現仍瀉3.1%，報53.5元，成交額約10.5億元。

祈耀年指，今日曾與SVB英國的管理層會面，認為該行業務經營良好，並由一支強大團隊運作，及為很好客戶提供服務。為進一步展示對該行的信心並讓客戶放心，已向SVB英國注入20億英鎊，為其提供充足的資金和流動性。另外，他又指，將授權團隊繼續為市場提供服務，未來或與滙控旗下有合作機會。過去數日「旋風式」進行多個會議和討論，對其團隊完成有關交易確實令人振奮。

帶來約3000名客戶

另外，滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建(David Liao)亦在Linkedin指，初創企業是全球數碼創新的骨幹，於亞洲區內曾接觸的初創企業都是新經濟的催化劑。是次購入SVB UK是因為這是一個機會，可獲得高質素客戶及有能力的僱員，是次收購亦將為集團帶來約3,000名客戶，包括消費者互聯網、潔淨科技、生命科學、軟件、硬件及投資者社區等。