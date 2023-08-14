金融大鱷索羅斯反口吸納AI相關概念股　輝達AMD微軟通通有份

有金融大鱷之稱的索羅斯（George Soros）旗下家族投資辦公室「索羅斯基金管理（Soros Fund Management）」日前公開文件，指上季辦公室買入近期最熱門的AI概念股，包括輝達（美：NVDA）、AMD（美：AMD）、微軟（美：MSFT）。似乎與他兩月前公開表示「直覺上應反對人工智能（AI）」的立場相反。

金融大鱷索羅斯「反口」吸納AI相關股

據美國證交會(SEC)披露的13F文件顯示，SFM季內從零持倉購入1萬股輝達、約1萬股微軟、25萬股AMD股份，分別涉逾420萬美元、340萬美元和2,800萬美元，合共3,560萬美元（折合約2.78億港元）。近期，微軟大力投資於OpenAI旗下ChatGPT生成式AI聊天機械人。

同時，索羅斯亦減持部分大型雲軟件公司股份，包括沽清持有的Salesforce（美：CRM）共17萬股股份，以及Snowflake（美：SNOW）的3.85萬股股份。

重倉企業債ETF

儘管這位金融大鱷買入AI相關股引起大眾關注，不過相關股份並非SFM的主要持倉，截至6月底，SFM最重倉是貝萊德旗下投資級別企業債ETF「LQD」，單季倉位增加31%，持倉價值3.4億美元（折合約26.58億港元）。

至於SFM最重倉個股，則為Horizon Therapeutics（美：HZNP），但持股數目季內未有變化，第二、三重倉個股則為Alphabet（美：GOOGL）和SEA（美：SE）。