金融大鱷索羅斯金句一覽　投資最大心得靠「炒作」？

股市通常是不可信賴的。因而，如果在華東街地區你跟曾別人趕時髦，那麼，你的股票經營注定是十分慘淡的

如果操作過量，即使對市場判斷正確，仍會一敗塗地

作為一個市場參與者，我關心的是市場價值，即追求利潤的最大化；作為一個公民，我關心的是社會價值，即人類和平、思想自由和社會正義

股市通常是不可信賴的，如果在華東街地區你跟曾別人趕時髦，那麼你的股票經營注定是十分慘淡的

市場價格總是錯誤的，因為它們代表對未來的偏見

每個泡沫都有兩大組成要素，一是真實的趨勢，另一是對該趨勢的誤解