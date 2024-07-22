金融大鱷索羅斯金句一覽　投資最大心得靠「炒作」？

有「金融大鱷」之稱的索羅斯（George Soros），以其獨特的投資哲學及市場洞察力聞名，他的一生充滿傳奇，過往亦曾因在亞洲金融風暴時，對香港股市進行狙擊而為港人熟悉。在他「熱愛狙擊」之餘，其一向的投資作風亦反映他的投資理念和對世界的理解。以下《am730》整理了他的投資金句及心得。
索羅斯名言一覽1：
- 炒作，就像動物世界的森林法則，專門攻擊弱者，這種做法往往能夠百發百中
- 不知道未來會發生什麼並不可怕，可怕的是不知道若發生甚麼就該如何應對
- 如果你經營狀況欠佳，那麼第一步就要減少投入，但不要收回資金；當你重新投入的時候，一開始投入數量要小
- 身在市場，就得準備忍受痛苦
- 在股票市場上，尋求別人還沒有意識到的突變
- 想獲得成功，必須要有充足的自由時間
- 我認為我不是一名商人，我投資別人經營的商業，因此我是一位名符其實的評論家，在某種程度上你們可稱我是世界上薪水最高的評論家
- 我必須改變人們對我的看法，因為我不想僅僅是一名富翁，我有東西要說，我想讓政府聽到我的聲音
索羅斯名言一覽2：
- 股市通常是不可信賴的。因而，如果在華東街地區你跟曾別人趕時髦，那麼，你的股票經營注定是十分慘淡的
- 如果操作過量，即使對市場判斷正確，仍會一敗塗地
- 作為一個市場參與者，我關心的是市場價值，即追求利潤的最大化；作為一個公民，我關心的是社會價值，即人類和平、思想自由和社會正義
- 股市通常是不可信賴的，如果在華東街地區你跟曾別人趕時髦，那麼你的股票經營注定是十分慘淡的
- 市場價格總是錯誤的，因為它們代表對未來的偏見
- 每個泡沫都有兩大組成要素，一是真實的趨勢，另一是對該趨勢的誤解
- 最重要的是，不是你對或錯，而是你對的時候賺多少錢，錯的時候賠多少
索羅斯名言一覽3：
- 如果非要總結我的實戰投資技能，我會用一個詞形容—「求生」
- 我之所以是富有的人，是因為我知道自己甚麼時候做錯。基本上，我是靠「承認自己錯誤」而活下來
- 我的特點是「沒有特定投資風格」，更準確的是我「試圖改變風格」以適應環境。
- 市場是不完美的，所以需要監管，但要知道監管者也是人
- 市場始終處於不確定和不斷變化的狀態，要透過關注意想不到的事來賺錢