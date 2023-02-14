金融大鱷｜索羅斯大手吸納Tesla股票　連契媽ETF都大手買？

有金融大鱷之稱的索羅斯（George Soros），旗下的索羅斯基金管理公司於去年底已大手投資美國公司債，亦在加碼購入Tesla（美：TSLA）、派樂騰（Peloton），新建立二手車公司Carvana 等多間加密貨幣公司的股票；又不斷沽走Zoom（美：ZM）與Twitter（美：TWTR）等。

持有的債券已升6.8%

根據當地時間周一（13日）公布的監管文件指，索羅斯基金管理公司買入2.55億美元（折合約20億港元）的iShare iBoxx $ 投資級公司債ETF。該ETF亦佔該美股投資組合的4.4%。

因市場預料，經濟增長減緩及通脹消減退，或促使聯儲局結束緊縮政策行動，債券價格近月來反彈回升，使索羅斯持有規模367億的ETF，自第3季尾以來，上升6.8%。

落重注吸納Tesla股票

在股票方面，特斯拉股票價格在去年大跌，索羅斯則在年尾大手買入該股。數據顯示，上季基金共增持Tesla 242,399股，購入增加約270%，令該基金的Tesla整體持股量，升至332,046股。而當時正值不少分析師正對Tesla行政總裁馬斯克收購Twitter而感到挫折。

索羅斯基金也買進50萬股「契媽」伍德（Cathie Wood）的方舟創新ETF（美：ARKK），該ETF價格在2022年全年大跌，最大持股部位是Tesla。

另外，索羅斯上季也買進其他多隻股價重挫的企業股票，包括830萬股健身器材公司派樂騰（Peloton）股票，加碼幅度近370%；二手車公司Carvana、及Uber股票等。