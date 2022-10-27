金融峰會下周舉行 余偉文：向外界展示Hong Kong is Back

由香港金融管理局舉辦的國際金融領袖投資峰會下周舉行，金管局總裁余偉文接受報章訪問時表示，希望趁峰會表達「Hong Kong is Back」（香港回來了）的訊息，以提升外界對香港的信心。

他表示，香港隔離及防疫政策不走回頭路至關重要，讓外界明白有清晰路線，有助吸引人才。而據他了解，本港自上月底放寬入境隔離至「0+3」後，很多金融機構的員工大部分已回港，又從銀行業界得悉，有不少海外員工「舉手」要求駐派或回流香港。

余偉文指出，香港作為中外資金融橋樑的優勢是完全不可取代，金管局正積極研究，協助政府以代幣化方式發行綠色債券，希望在年內推出，期望配合其他綠色金融發展，吸引更多相關人才來港發展。

冀年內推出以代幣化方式發行綠債

余偉文表示，余偉文過去數月一直為峰會「頻撲」，至今成功邀請到超過150名金融機構高層到港參與。主要視乎參加者的興趣和反應，會考慮日後「差不多日子配合其他活動再辦」。是次峰會將有200名不同行業的機構高層參與，當中逾百名來自海外，並且有40多人是國際金融機構頂級管理層。

至於本港利率前景，余偉文指市場估計美國聯儲局會繼續加息，本港銀行有再加P的壓力，金管局將觀察按息等走勢，適時考慮是否調整相關壓力測試。