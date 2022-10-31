金融峰會周三起舉行 陳維民：數月前接觸嘉賓不少人非常爽快答應出席

由金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會星期三召開，金管局助理總裁（外事）陳維民今日（31日）接受電台訪問時表示，香港過去3年受疫情影響，與世界聯繫中斷，今次峰會希望向外界發出香港已經逐步走出疫情、重新開放和聯繫世界的強烈訊息。他提到，不少金融機構高層有一段時間未有來港，今次峰會可以給予他們機會探訪有關機構的香港辦公室，與員工打氣，同時亦可以聯繫客戶，進一步拓展商業合作機會。

外電早前報道，部分獲邀嘉賓因為本港防疫安排拒絕出席峰會。陳維民否認，指出當局幾個月前開始逐步接觸期望出席的嘉賓，不少人都非常爽快答應出席峰會，甚至沒有具體問及本港當時的檢疫安排，情況令人鼓舞，亦顯示金融機構管理層非常期望重返香港。他又指，期望今次峰會可以取得成功。金管局將檢視今次活動效果，再考慮使用有效方式推廣香港。

提到外界將峰會與新加坡同期舉行的金融科技節比較，陳維民表示，國際實體會議早前受疫情影響，但世界逐步開放，不少地方都在有限時間內爭取重新舉辦相關活動，認為是一件正常事情，國際會議撞期亦非常普遍。他表示，不少歐美高級管理層外訪亞洲時，很多時都不會只去一個地方，可能會安排連續走訪數個城市，認為他們去新加坡還是香港不是一場零和博弈。