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財經
2023-11-07 10:18:00

金融峰會｜何立峰：持續完善中港金融互聯互通　中央支持香港保持國際化

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金融峰會｜何立峰指，持續完善中港金融互聯互通，中央支持香港保持國際化。(路透社)

第二屆國際金融領袖投資峰會周二（7日）正式展開，國務院副總理何立峰透過視像參與，他表示，中港兩地將持續完善金融互聯互通，亦提出香港應該向三個方向發展金融業務，又重申中央支持香港保持國際化，未來仍然會是中國金融改革的試驗田。

持續完善中港金融互聯互通

何立峰在峰會以視象致詞時指，本港作為內地最大外資來源地及對外投資目的地，是內地企業境外投融資的首選通道，是國家金融市場對外開放的試驗田，是推進粵港澳大灣區建設、高質量共建一帶一路的重要平台，亦是人民幣國際化的重要基地，和加強國際金融合作的重要抓手。中央支持香港在促進跨境貿易投資便利化，擴大金融業對外開放等方面先行先試，持續完善優化內地和香港金融互聯互通機制，進一步暢通投融資渠道，強化離岸人民幣業務的樞紐功能，增強國際資產管理中心的功能，保持國際化的特色，並打造亞太區域金融科技樞紐和亞洲綠色金融中心，不斷完善和提升香港國際金融中心的功能。

何立峰又指，本港應該向三個方向發展金融業務，包括加強金融基建以進一部提升影響力，發展更多跨境投融資業務和離岸人民幣中心，同時，保持國際金融中心特色，拓展更大「朋友圈」，亦要主動適應市場變化，融合中國發展大局，重申中央會支持香港。

此外，何立峰又引述國家主席習近平表示，「一國兩制」是好制度，沒有任何理由改變，又稱中國未來將在「一國兩制」的基礎之上，繼續支持香港發展金融、貿易和航運中心地位。

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