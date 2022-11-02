金融峰會｜大摩：通脹不可能回復低水平 料長期4%至5%

國際金融領袖投資峰今日在港舉行，談及「駕馭市場的不確定性」題目時，摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman表示，全球正從新冠肺炎疫情中回復正常，但亦同時要面對很多不確定性，如員工上班安排，融資安排，工資上漲，供應鏈短缺等等，認為目前是一個痛苦過程。他又指，目前通脹水平是40年來罕見，是以往長時間維持寬鬆政策的後果，市場要面對現實，通脹已不可能回到1%至2%低水平，可能會長時間高企4%至5%偏高水平。
高盛：疫後找到平衡 或需時2至6季度
高盛董事長兼首席執行官David Solomon亦表示，過去資產價格有泡沫，但現在已不易有好回報，因此投資時變得謹慎，並認為要在疫情後找到平衡，一般需時或達兩至6個季度，目前全球仍在這個過程之中，而中央銀行需找到方法控制通脹，以令經濟軟著陸。
中國銀行(3988)行長劉金在同場合中表示，地緣政治緊張是目前最大風險，認為影響波及所有經濟活動；另外他指市場亦關注內房風險，部分發展商出現資金困難，項目停工，債務違約等，認為內地政府的支持下，已加強了房產銷售保障，並處理了相關風險，行業已漸見恢復，有信心情況回暖後，可以看到更好的內地房產市場。他又表示，別看太多負面報道，晚上會睡不好。