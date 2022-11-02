金融峰會｜方星海：看太多國際新聞 無助外資認識中國

中國證券監督管理委員會副主席方星海在國際金融領袖投資峰會中表示，國際投資者要小心閱讀國家主席習近平在「二十大」的工作報告，強調經濟發展一直為中國的焦點及重點，開放資本市場對內地有好處，中國需要優質機構及一流國際公司參與，且仍為全球增長動力，並希望和全球分享中國的增長。他又建議國際投資者，看太多國際報道中國新聞，無助他們認識中國，建議不要看太多。

瑞銀冀內地放寬防疫措施

及後瑞銀集團董事長Colm Kelleher在另一個講座上表示，一直看好中國市場，也沒有看太多美國報道，但希望中國的新冠肺炎防疫措施可以放寬。

另外方星海又指，香港是中國亦是全球的國際金融中心，中國要發展優質經濟必須具備優質資本市場，過程需要時間，而香港本身已是優質資本市場，可協助內地發展。他又指，中證監全力支持中央政策政策，進一步發展香港市，因此將容許互聯互通納入第二上市公司及增設人民幣櫃台等，以助香港人民幣市場發展，吸引更多國際資金到香港投資人民幣。

另外，中國人民銀行行長易綱表示，中國經濟平穩，通脹受控，潛在增長在合理範圍，經濟正處在很好軌道，並相信貨幣政策會支持實體經濟，效果並在第四季會體現。對於人民幣發展，未來會繼續推動人民幣改革，維持穩定及合理水平。香港連接內地與海外市場，具有一定韌性，並有大潛力加強與內地互，如綠色金融範疇，繼續支持香港提升地位。

銀保監：內房風險處合理水平

對於內房風險，中國銀行保險監督管理委員會副主席肖遠企表示，目前內銀的房產相關貸款只佔總貸款26%，中小銀行比例更少，不良貸款只佔1%，比平均水平更低，且大部分房貸為首置客，認為風險在合理水平。他又鼓勵內房發展國際市場，指中國的銀行在海外總資產15萬億元人民幣，相對整體約400萬億元人民幣，只佔3.5%，比例仍低，惟強調會提示走出去時要遵守當地法規及國際標準。