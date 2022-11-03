金融峰會｜最吸引投資地 凱雷 英仕曼 阿波羅 齊揀日本！

至於中國市場，他指1990年中國國民生產總值(GNP)僅3,500億美元，但目前以十萬億美元計，反映內地過去30年所做的事情準確，雖然目前政策或有變，但過去的發展仍難以抵銷，相信中國的投資回報仍佳。

國際金融領袖投資峰會今最後一日，會上探討「在不明朗環境下創造價值」一項議題上，凱雷投資集團聯合創始人William E. Conway及英仕曼集團首席執行官 Luke Ellis均不約而同揀選日本市場。 William E. Conway表示，不想對賭美國，但看好日本，指日圓由105兌一美元水平跌至150，且仍有機會再下挫，並估計仍會持續維持負利率，令借貸成本低企，因此可提升投資回報，尤其持有美元者，不過由於圓匯跌勢或未止，投資者仍宜為匯價作對沖。

英仕曼：不宜押注單一市場

Luke Ellis表示，目前投資環境不宜押注單一市場，宜全球分散投資，「過去10年只要買任何資產，都一樣會升值，但現在是新環境，要先做好資產分配」，他指情況最不樂觀是歐洲，並認同William E. Conway指日本最有吸引力。對於美國，他擔憂高企的通脹要大幅衰退才會消失，主要由於當地就業機會仍多，較失業人數多一倍，亦看不到央行有辦法控制，相信高企通脹仍要持續一段時間。

麥格理看好再生能源及基建

不過，麥格理資產管理集團主管Ben Way指，集團花了20年時間在日本找機會，目前仍在等待，認為當地投資是一個挑戰。他指，看好再生能源及基建產業，尤其內地不少政策有利基建，而氫能源的發展在中國只為起步階段，有大潛力。

阿波羅估通脹可克服 料美國信貸有機會

至於阿波羅資產管理聯席總裁Jim Zelter認同日本有機遇，但就通脹的分析與各人唱反調，他認為通脹問題或可在24至36個月內克服，未必如外界估計的10年之久，而資產價格會提早反映，他因而看好美國信貸市場，並相信回報或達雙位數。另外，他指農業可耕地愈來愈少，加上科技便利行業及運輸改善，產業具吸引力，「所有人都需要糧食」。至於房地產融資遇困難，他不會選擇投資。