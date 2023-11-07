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財經
2023-11-07 10:38:00

金融峰會｜李家超：香港仍是最具競爭力城市之一　前景光明

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金融峰會｜李家超稱，香港仍是最具競爭力城市之一，指本港前景光明。(路透社)

第二屆國際金融領袖投資峰會周二（7日）開鑼，行政長官李家超出席峰會致辭時表示，現時世界環境較以往更複雜，更具挑戰性，儘管受全球經濟逆風影響，但在「一國兩制」及法治支持下，香港仍是世界上最具競爭力的城市之一，又指香港有背靠祖國、聯通世界優勢，前景光明。

李家超：香港仍是最具競爭力城市之一

李家超致辭稱，現時世界比過往更為複雜及具挑戰性，高息環境影響出口需求，拖慢經濟增長、連同地緣政治風險持續擴散，亦影響國際貿易，使全球供應鏈複雜化，而香港是自由開放的經濟體，很難不受全球經濟逆風影響，但香港在一國兩制架構下，加上完善的法治制度，香港將繼續是全球市場與內地之間的門戶，仍是世界最具競爭力的經濟體之一。

李家超同時提及本港作為國際金融中心的角色，指香港是內地與全球市場之間的門戶，作為中港與世界之間資本持續流動的渠道，他稱過去兩年間，本港首次公開招股IPO募集資金近850億美元，截至2022年底，本港財富管理業務接近4萬億美元，高於2019年總額；又指本港亦是亞洲對沖基金中心和第二大私募股權投資中心。

李家超續指，他在新一份施政報告中，宣布多項措施以吸引境外資金，以及加強香港的資產和財富管理業務發展、金融服務等，包括增加股票市場流動性的舉措如降低股票印花稅、實施資本投資者入境計劃等。

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