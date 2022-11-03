金融峰會｜3部委聯手派定心丸 內地經濟發展 港角色關鍵

國際金融領袖投資峰會昨在港順利舉行，峰會的頭炮是內地3大監管部委與金管局總裁余偉文的預錄訪談，包括中國人民銀行行長易綱、中銀保監副主席肖遠企及中證監副主席方星海。3人分別發表支持香港國際金融心地位的言論，當中方星海指，中國仍需時發展優質資本市場，而本身為成熟金融中心的香港，對內地的經濟發展尤其關鍵。 方星海表示，經濟發展一直為中國的焦點及重點，開放資本市場對內地有好處，中國需要優質機構及一流國際公司參與，且經濟增長仍為全球動力，希望和世界分享增長成果。他同時提及1個月前內地發布關於支持香港發展的政策，如將在港上市的國際公司納入滬深港通；重新推出國債期貨市場；以及滬港通下引入人民幣櫃枱，指相關措施將推動香港進一步發展成為國際金融中心和離岸人民幣樞紐。

方星海：國際新聞「短視」 他又建議，國際投資者要細心閱讀國家主席習近平在「二十大」的工作報告，並直指國際間關於內地的新聞「短視」，若國際投資者看太多無助他們認識中國，建議不要看太多。 另外肖遠企亦表示，香港作為一個高度成熟的資本市場，在內地經濟發展中扮演著不可替代的重要角色。他又重申，中國市場一如既往歡迎外資，目前外國金融機構在內地設立40多家法人實體和100多家分支機構；並會鼓勵中國金融企業拓展海外，但已提示走出去時要遵守當地法規及國際標準。 易綱則表示，香港連接內地與海外市場，具有一定韌性，並有巨大潛力加強與內地互通，如綠色金融範疇，中央將會繼續支持香港提升金融中心地位。他又表示，內地經濟儘管面臨包括新冠肺炎在內的挑戰，但總體仍能延續平穩發展的勢頭，潛在的增長率亦將保持在合理區間。

