金融新猷｜金管局推商業數據通 助簡化融資流程

金管局今日宣布，正式推出「商業數據通」，為以數據擁有人授權為本的數據基建，以便利金融機構從公私營數據提供方提取企業(尤其是中小型企業)的商業數據，促進數據共享。隨著「商業數據通」正式投入運作，金融機構可採納更多創新應用，以數碼化和簡化「認識你的客戶」、信貸評估、貸款批核及風險管理等一連串融資流程。

該局指，「商業數據通」試行期間，參與銀行合共批出逾16億元的中小企貸款，並成功吸引23家積極從事中小企業務的銀行及10間數據提供方參與。當中6間擁有大量中小企數據的主要數據提供方已率先加入數據通，將會讓銀行在企業同意下通過「商業數據通」獲取數據。現階段涉及的商業數據涵蓋電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料。為確保所有參與「商業數據通」的機構均遵守同一套規則，進行適切、公平及安全的商業數據互換，金管局亦公布了《商業數據通管治框架》，詳細列明管治模式及架構。

研擴闊數據範圍

另外，金管局將續研究如何擴闊「商業數據通」的數據範圍，包括加入政府部門及分析服務供應商的數據，以發展出更多與「商業數據通」相關的新商業用例。而該局副總裁李達志指，有賴銀行及不同界別的數據提供方的全力支持，「商業數據通」歷經兩年發展里程，從構思演化為試行項目，最終蛻變成投入運作的基建，商業數據通今日正式推出，邁進數據共享的新紀元，深信服務將發揮關鍵作用，推動銀行與數據提供方的多邊數據共享，促進金融創新。