熱門搜尋:
HK Express Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-05-08 13:50:00

金融時報：長江中心二期僅10%出租率　香港地產商經營利潤或下滑

分享：
金融時報：長江中心二期僅10%出租率　香港地產商經營利潤或下滑

金融時報：長江中心二期僅10%出租率　香港地產商經營利潤或下滑

香港經濟不景氣之下，連帶影響甲組寫字樓出租率。英國《金融時報》報道，即將落成的長實（1113）旗下長江中心二期的出租率僅10%；恒地（012）旗下的The Henderson出租率亦只有約60%。報道又引述摩根士丹利分析師指，明年地產商的經營利潤率跌至19%。

全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，太子排161名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，佐敦排151名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，觀塘排141名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，舂坎角（又名舂磡角）排第1名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，東半山排11名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，九龍塘排21名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，太古城排31名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，荃灣西排41名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，上環排51名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，小瀝源排71名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，沙田第一城排61名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，錦田排81名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，西灣河排91名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，大角咀排111名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，林村排101名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，朗屏排121名（am730製圖） 全港最富貴地區排名｜香港173樓市片區收入排行榜，慈雲山排131名（am730製圖）

長江中心二期3月出租率僅10%

《金融時報》引述地產代理報道，因為長江中心二期與潛在租戶的談判一拖再拖，截至今年3月，該項目的出租率僅有10%，而發展商長實未有回應。

至於恒地旗下的The Henderson現已完工，租戶並在今年第二季起陸續進駐。2023年9月，恒地當時披露項目出租率約50%，又稱希望出租率今年能升至80%，不過，現時出租率未達預期。恒地又向該報證實，目前出租率為60%，表示項目將進一步增加集團經常性收入。

報道又指，香港四大地產發展商的董事會，對於本地房地產調整愈發不安。

分析：明年地產商的經營利潤率跌至19%

報道另引述摩根士丹利分析師指，預計明年本港地產商的經營利潤率，將跌至19%；法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，地產項目收支平衡點會較預期遲達到。

分析指，地產商不太肯定預測未來十年市況，而隨着香港經濟與內地更融合，未來發展應更多偏向在新界、以及靠近中國邊界的地區。

報道又指，戴德梁行預測，未來五年將有約670萬平方呎新寫字樓投入市場，令人質疑北部都會區及「明日大嶼」人工島計劃，本地市場是否能夠消化這些額外寫字樓需求。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受