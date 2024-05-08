金融時報：長江中心二期僅10%出租率 香港地產商經營利潤或下滑

香港經濟不景氣之下，連帶影響甲組寫字樓出租率。英國《金融時報》報道，即將落成的長實（1113）旗下長江中心二期的出租率僅10%；恒地（012）旗下的The Henderson出租率亦只有約60%。報道又引述摩根士丹利分析師指，明年地產商的經營利潤率跌至19%。

長江中心二期3月出租率僅10% 《金融時報》引述地產代理報道，因為長江中心二期與潛在租戶的談判一拖再拖，截至今年3月，該項目的出租率僅有10%，而發展商長實未有回應。 至於恒地旗下的The Henderson現已完工，租戶並在今年第二季起陸續進駐。2023年9月，恒地當時披露項目出租率約50%，又稱希望出租率今年能升至80%，不過，現時出租率未達預期。恒地又向該報證實，目前出租率為60%，表示項目將進一步增加集團經常性收入。