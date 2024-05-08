金融時報：長江中心二期僅10%出租率　香港地產商經營利潤或下滑

香港經濟不景氣之下，連帶影響甲組寫字樓出租率。英國《金融時報》報道，即將落成的長實（1113）旗下長江中心二期的出租率僅10%；恒地（012）旗下的The Henderson出租率亦只有約60%。報道又引述摩根士丹利分析師指，明年地產商的經營利潤率跌至19%。
長江中心二期3月出租率僅10%
《金融時報》引述地產代理報道，因為長江中心二期與潛在租戶的談判一拖再拖，截至今年3月，該項目的出租率僅有10%，而發展商長實未有回應。
至於恒地旗下的The Henderson現已完工，租戶並在今年第二季起陸續進駐。2023年9月，恒地當時披露項目出租率約50%，又稱希望出租率今年能升至80%，不過，現時出租率未達預期。恒地又向該報證實，目前出租率為60%，表示項目將進一步增加集團經常性收入。
報道又指，香港四大地產發展商的董事會，對於本地房地產調整愈發不安。
分析：明年地產商的經營利潤率跌至19%
報道另引述摩根士丹利分析師指，預計明年本港地產商的經營利潤率，將跌至19%；法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷認為，地產項目收支平衡點會較預期遲達到。
分析指，地產商不太肯定預測未來十年市況，而隨着香港經濟與內地更融合，未來發展應更多偏向在新界、以及靠近中國邊界的地區。
報道又指，戴德梁行預測，未來五年將有約670萬平方呎新寫字樓投入市場，令人質疑北部都會區及「明日大嶼」人工島計劃，本地市場是否能夠消化這些額外寫字樓需求。