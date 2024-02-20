金融界冀吸引不同資金 盤活市場

立法會李惟宏議員(功能界別—金融服務界)聯同業界及十一個協會，於港交所香港金融大會堂舉辦新春團拜，於典禮上祝願香港在龍年「金股齊鳴，萬事興『龍』」，有關活動由財政司長陳茂波主禮。出席嘉賓包括駐港聯絡辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥議員、財經事務及庫務局長許正宇、港交所(388)主席史美倫、證監會行政總裁梁鳳儀、港交所行政總裁歐冠昇等。

李惟宏認為金融服務業界面對挑戰，需要從開拓新市場，持續改革，以及促進多元發展三方面著手，克服困難再創高峰。香港作為大灣區一份子，整個區域的經濟規模總量接近全球第十大經濟體，擁有龐大金融發展潛力。香港作為國家連通世界的「超級增值人」，相信能吸引「一帶一路」、中東、東盟等海外不同資金，盤活市場。