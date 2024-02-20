金融界冀吸引不同資金 盤活市場

立法會李惟宏議員(功能界別—金融服務界)聯同業界及十一個協會，於港交所香港金融大會堂舉辦新春團拜，於典禮上祝願香港在龍年「金股齊鳴，萬事興『龍』」，有關活動由財政司長陳茂波主禮。出席嘉賓包括駐港聯絡辦副主任尹宗華、立法會主席梁君彥議員、財經事務及庫務局長許正宇、港交所(388)主席史美倫、證監會行政總裁梁鳳儀、港交所行政總裁歐冠昇等。
李惟宏認為金融服務業界面對挑戰，需要從開拓新市場，持續改革，以及促進多元發展三方面著手，克服困難再創高峰。香港作為大灣區一份子，整個區域的經濟規模總量接近全球第十大經濟體，擁有龐大金融發展潛力。香港作為國家連通世界的「超級增值人」，相信能吸引「一帶一路」、中東、東盟等海外不同資金，盤活市場。
李惟宏：已提出10項刺激股市措施
他續稱，在促進債券市場零售化方面，近期機管局就三跑發行零售債，和政府早前發行的綠色零售債券，以及跨境理財通進一步讓合資格券商參與；這一系列政策，為市場及業界提供機遇及發展方向。他又指收集了業界意見，最近在立法會上提出10項刺激股市措施，以改善現時港股低迷狀況。冀政府和監管機構認真考慮有關建議，多和業界跟進措施的推行進度，並著力改革市場。
對於多元化發展，他認為雖然不少傳統企業未能成功升級轉型從而退出市場，但證監會總體牌照向有穩步增長，反映香港一直從傳統股票業務轉型至財富和資產管理業務。香港金融服務業，除傳統證券外，正不斷開拓和發展固定收益、商品期貨、衍生工具，資產管理、另類投資及新興產品等。