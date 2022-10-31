金融科技周｜滙豐四大範疇開拓金融科技

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，環球科技企業在創新路上主要歷經四大階段，包括產品、服務、市場及營運模式。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如今日出席香港金融科技周專題演講，她指，環球科技企業在創新路上主要歷經四大階段，包括產品、服務、市場及營運模式。

至於該行在產品上，提供更個人化的理財方案，如數碼理財工具「個人預算」，藉分析逾500萬個人客戶的消費數據而開發，涵蓋客戶於去年超過5億次，以及總額達3萬億元的交易，自動追踪個人客戶於其理財戶口及信用卡戶口的每日及每項消費，協助客戶培養健康的理財習慣。另外，滙豐投資組合顧問服務應用貝萊德阿拉丁財富(Aladdin Wealth)的獨有技術，透過投資分析工具預計客戶在不同市況的財富表現

在服務方面，該行銳意創新，帶來更人性化和直觀的數碼方案。她說今年首10個月就已推出逾250項數碼功能或服務提升。自新冠肺炎疫情第五波後，該行成為首間在香港能夠在手機提供近乎百分百分行服務的銀行，相比2019年，客戶今年在數碼渠道的交易量已上升近一倍。

至於市場方面，該行透過開放應用程式介面(API)連接其他企業及公司的應用程式，拓展生態圈。其信用卡應用程式Reward+應用Open API，連接不同企業夥伴可即時進行積分互換。

現有逾千 API

在營運模式上，該行現時擁有逾1,000個API，正努力透過自身的規模推動銀行業以外的創新未來。最近在元宇宙的眾多舉措，包括即將在11月舉行的NFT畫廊，和即將與奢侈品牌合作舉辦元宇宙時裝表演等，都是對創新客戶體驗的嘗試。