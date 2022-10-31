金融科技周｜金管局余偉文推新措施拓金融科技 研綠色債券代幣化

金管局今日(31日)與投資推廣署合辦「香港金融科技周2022」，金管局總裁余偉文於開幕致辭，並公布新舉措以推動本港金融科技發展，包括傀儡戶口網絡分析。該局將首次使用來自多家銀行詳細數據，試行應用反洗錢監管科技工具，以探討對傀儡戶口的網絡分析如何能幫助了解銀行體系中的風險變化和轉移，以防範銀行戶口被利用作欺詐，及保障客戶避免受到金融罪行所招致的損失。

另外，綠色債券代幣化。金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心於上年完成Genesis項目後，試驗在港發行代幣化綠色債券，測試利用分布式分類帳技術在香港發行債券，詳情將另行公布。

數碼港元採取三軌道方式展開了準備工作

同時將全面實施「金融科技2025」策略，在反洗錢合規科技、央行數碼貨幣、數據、跨境金融科技合作、人才發展和資金援助方面，均取得重大進展：其中央行數碼貨幣，在批發層面方面，較早前發布的報告闡述了mBridge項目的試行成果及所得。在零售層面，於9月就「數碼港元」發表政策立場文件後，已按文件所載就將來有可能發行「數碼港元」採取三軌道方式展開了準備工作；另於10月已正式推出「商業數據通」；在人才發展方面，「金融科技先鋒聯網」於今年9月正式推出，獲約80名碩士生、超過30名業界導師、逾30家銀行及儲值支付工具營運商參與。此外，金管局亦將「金融科技人才培育計劃」升級至3.0版本，與保險業監管局聯手，透過「斜槓族」彈性工作安排讓學生於銀行及保險公司進行實習等。

余偉文又表示，自2016年起，每年均推出新的金融科技舉措，致力突破界限，而金融科技周來到第七個年頭，香港早已奠下穩固的基礎，各項舉措亦有長足發展，現在正是銀行和金融科技公司成就創意、共享成果的時機。展望未來，將續秉承開放及坐言起行的態度，推動更多擁抱創新的舉措，引領本港的金融科技發展邁向新高峰。