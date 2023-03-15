金融股冧｜摩通質疑協同效應低 滙控191億救SVB 即挫半成

在金融股拖累下，恒生指數昨收市報19,247點，大跌448點或2.3%，主板成交額1,309億元，大市沽空率近16%。

美國矽谷銀行(SVB)餘波牽連環球金融股！美國上市銀行股隔晚大挫，拖累港上市金融股昨集體陪跌，當中滙豐控股(005)擬向SVB英國分行注資20億英鎊(約191億港元)，惟摩根大通指看不到收購有明顯協同效應，滙控股價昨一度大瀉6.3%，收市仍挫4.7%，報53.65元，未注資前，市值先失近538億元。

渣打瀉7% 大行憂銀行監管收緊

滙控及友邦保險(1299)成跌市主力，前者拖低75點；後者亦跌4.4%，拖低大市70點，兩者共佔昨三成跌市。其他大挫金融股包括渣打集團(2888)狂瀉7.2%，保誠(2378)及宏利金融(945)則分別下挫6.3%及3%。

摩根大通指，滙控收購SVB英國分行一役沒有明顯協同效應，可視為阻止英國小型銀行資金外流而進行的「國民服務行為」，相信對集團影響屬「中性」，但對SVB同業則屬負面。該行相信，亞洲銀行股或持續波動，尤其依賴美元批發融資的小型銀行，並相信中資銀行股會相對跑贏。

不過瑞銀認為滙控前景未變，近日股價只屬獲利回吐，並認為SVB事件或令歐洲當局收緊銀行流動性監管，投資者或偏好以零售為中心的大型銀行，多於以商業為中心的小型銀行，並有機會引發存款競爭、從而降低淨息差及行業重估潛力。高盛則指今次交易規模小，但可增強對創新公司提供服務的能力，因此維持「中性」評級。

公用股成避風港 北水連買5日

加息預期降溫下，公用股再成避風港，長江基建(1038)昨漲2.3%；中電控股(002)走高2.1%；電能實業(006)揚1.8%；中華煤氣(003)升1.1%。港股通連續5個交易日吸資，昨淨買額48.91億元，騰訊控股(700)淨吸資近12億元，恒生中國企業ETF(2828)在上海的買賣額均高達18.7億元，十分活躍。