金融騙子｜傲利資本創辦人公然「走佬」諷投資者「我不騙你們 也有別人騙你們」

內地媒體報道指，在元宵節當天網上瘋傳一封「走佬公開信」，為一間自稱知名澳洲金融服務公司傲利資本創辦人齊洛，公然自認「我真的跑路了」，指客戶資金已經被他以專業團隊洗乾淨，並正在用於發展其新的生意。他又指，已拋下前妻及女兒，與小女友住在東南亞，「生活很好，身體健康」，所在國家與澳洲沒有引治渡條例，「所以各位打算以及已經在告我的好朋友們不用再費心思了，只不過是讓律師賺了你們的錢而已，不要再做無用功了。」

信中又指，無論藍籌股還是黃金，以及氫能源項目都是一個個徹頭徹尾的龐氏騙局，記住以後不要貪高息，「高息吃大虧，天上沒有掉餡餅。」又指在傲利資本發展的3年間，個人所有高消費包括每日頂級套房、餐飲、娛樂，以及愛人的愛馬仕、卡地亞奢侈品都是出於「你們的辛苦付出。這對你們某些人可能只是小小的教訓，但對一些人可能是傾家蕩產。不要太難過，人生要往前看，我不騙你們，也有別人騙你們。」