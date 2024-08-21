金記餐飲仍拖欠7月份強積金供款　積金局：涉逾600名僱員及約130萬元

本地飲食業受累經濟不景氣，連鎖飲食集團「金記餐飲」被指仍拖欠強積金供款。積金局回應傳媒查詢時指，金記餐飲現拖欠今年7月份的強積金供款，涉及600多名僱員，金額約130萬。當局繼續向金記餐飲跟進，並要求盡快補交欠款，否則局方會再次入稟法庭向金記餐飲作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。

金記此前拖欠2及3月份MPF供款

積金局又表示，金記餐飲此前拖欠今年2月及3月份的強積金供款及附加費，涉及900多名僱員，當中包括從3月至今向該局投訴的28名投訴人，總欠款金額共310萬。

經積金局入稟高等法院代受影響僱員追討拖欠的強積金供款及附加費後，金記餐飲已全數補交欠款；而4月至6月份的強積金供款及附加費，經積金局跟進後，金記餐飲亦已補交欠款，涉及金額約420萬。