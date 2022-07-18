銀保監指要千方百計保交樓　內房內銀顯著反彈碧桂園半日升8.5%

中國銀保監最新再表發聲，將依法依規處置河南、安徽村鎮銀行風險，又要做好「保交樓」金融服務，努力保持房地產市場運行平穩有序。內房及銀行股上周五急跌後，中午收市顯著反彈。碧桂園（2007）及同系的碧桂園服務（6098）分別上升8.5%及8.3%，為升幅最大藍籌；龍湖集團（960）升6.6%。銀行股方面，中國銀行（3988）、建設銀行（939）及工商銀行（1398）均升逾2%，招商銀行（3968）反彈3.5%。

爛尾樓停貸事件後，銀保監出台包括指導銀行做好具備條件的信貸投放，協助推進項目快復工、早復工、早交付；加強與客戶溝通，個性化地滿足居民客戶的不同需求；以及滿足房地產企業合理融資需求，支持租賃住房建設和併購等措施，千方百計「保交樓」。

中國銀行保險報引述銀保監有關負責人表示，對於推動地方政府發行專項債補充中小銀行資本，上半年已向遼寧、甘肅、河南、大連四省/市分配1030億元專項債額度。近期，還要批准一些地方的專項債發行方案，預計到8月底，將完成全部3,200億元額度的分配工作。

下一步，銀保監將按照「省裡有方案、能快則快、分批發行」的原則，督促地方政府盡快上報方案，加快審批進度，及早完成專項債發行工作，發揮其防風險保穩定促增長作用。

同時，做實做準中小銀行不良資產分類，豐富不良貸款處置渠道，積極開展剝離不良貸款分省試點工作。今年1至5月，中小銀行累計處置不良貸款3,943億元，比上年同期多處置1072億元。

另外，中國人民銀行行長易綱，以視像連線方式出席二十國集團（G20）財長及央行行長會議並發言表示，中國通脹較低，預期保持穩定，受疫情及外部衝擊的影響，中國經濟面臨一定下行壓力，人民銀行將加大穩健貨幣政策的實施力度，為實體經濟提供更有力支援。