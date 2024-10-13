銀債明午截止！銀髮族抽唔抽？一文睇晒專家教路！

港府上月10日公布發行新一批銀色債券，予合資格香港居民於上月30日起認購，並將於明日(10月14日)下午2時結束，目標發行額為500億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎及保證不會少於4厘。去年銀債有約32.3萬人申請，每人最多可分配23手，市場預計今年反應勝去年，或有近50萬人參與，建議認購最少20手。 中信國際：客戶平均認購 25 萬 中信銀行(國際)早前公布，截至10月2日，客戶的平均認購金額為25萬元，亦繼續接獲客戶100萬元的大額認購。該行個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，銀債風險較低，加上投資者可選擇提早贖回以取回本金金額加累計利息，靈活性高，而且市場預期聯儲局會繼續減息，因此雖然新一批銀色債券保證息率不少於4厘，較上一批為低，但相信對尋求穩定收入的中長線投資者而言有一定吸引力。

銀色債券2024｜如何申請/派息/目標發行額等一文睇清(不斷更新) 中銀香港：首日人均認購 22 手 中銀香港個金產品助理總經理梁美怡指，中銀香港第九批銀色債券首日每人平均認購22手，較去年20手為高。在減息環境下，今期銀債可以讓持有人於未來3年鎖定最少4厘的保證回報，其浮息部分可協助投資者對沖通脹風險，相信在目前市況下銀色債券能為投資者提供一個具吸引力的投資選項。 該行個人數字金融產品部副總經理周國昌建議，長者若資金足夠，可平均認購20手；若流動性相當充裕，可考慮申請30手，提高中籤機會。

滙豐：分散投資組合再鎖定收入 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務投資及財富管理部主管安博哲(Sami Abouzahr)指，美國剛展開減息周期，預期香港利率亦會下跌。優質的債券因而成為吸引的選項讓投資者鎖定回報，特別是風險胃納較低、或偏好有穩定回報的長者或退休客戶，銀債能讓他們分散投資組合的同時亦鎖定吸引的收入。 耀才：相信定期收息資金轉投銀債 耀才證券(1428)執行董事兼行政總裁許繹彬指，過往在股市及樓市前景不明朗下，「銀髮族」會傾向於存放資金於銀行作定期收息，但如今香港銀行已跟隨美國聯儲局大幅減息，因而令大額存款定期亦只有約3.5厘左右。而今次推出的銀債則保證有4厘回報，更設有「保底」機制，相信會令「銀髮族」轉投銀債懷抱。

富途：較普通定存具有更優回報 富途證券董事總經理謝志堅表示，在減息周期下，投資者難以僅依靠定存鎖定長期利率，而銀債相較於普通定存具有更優的回報。該行首席分析師譚智樂指，對長者來說4厘息算合理，銀債可抗通脹及有保底回報，而銀債有保底，而預期未來3年將處減息周期，利率已鎖定，所以風險偏低，加上不設二手市場，不用擔心市場波動性，以及可以原價售回政府。他建議投資者可以將到期的銀債資金來認購，而首次認購的長者，則因應手頭是否有多餘資金，以及承受風險的能力。