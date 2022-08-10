銀債最少4厘息 業界料反應踴躍

金管局助理總裁(貨幣管理)陳家齊指，由於環球經濟及市況不穩，呼籲投資者宜「揸到尾」，穩袋4厘息，而過往提早贖回比率少於2%。截至去年底，本港60歲以上人口約有210萬人，認為是次受惠人數很多，但對改變認購年齡持開放態度，將來或有下調空間。

第七批銀色債券將於本月23日起發售，是次發行規模達350億元，可視乎市況而調高至最多450億元，每手入場費1萬元，年期3年，每半年派息一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於4厘，是次回報較第六批銀債高0.5厘，每名投資者可認購最多100手(100萬元)。分析建議可認購25至30手。

中銀香港(2388)個人數字金融產業部副經理周國昌指，由於現時市況不穩，股債波動，投資者希望尋找較穩定投資策略，加上4厘保底息率吸引，料在資金充裕下，客戶會加大認額金額。他建議，「市民可認購25至30手，認購超過30手是較穩陣做法」。而該行去年認購人數為26萬，料今批認購數量及金額均較上次高。

滙豐環球資本市場董事總經理兼亞太區外匯、利率及商品業務、債務交易及融資主管石元良指，隨著今年發行額增加，加上低入場門檻，相信銀債具一定吸引力，可幫助更多長者在波動市況中尋求穩定投資回報。

渣打估每人最多派20手

另外，渣打銀行財富管理投資產品主管許國威指，是次銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應較以往推出的零售債券踴躍。預期認購額較去年銀債多15%，每人最多獲分20手。

是次銀債認購期由8月23日早上9時開始，至9月2日下午2時結束，並於9月14日發行，不設二手市場。中銀香港、渣打、滙豐及花旗推出多項豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管、代收利息及贖回到期債券等。