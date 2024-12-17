銀公林慧虹：訪京團與中央部委深入交流 冀便利兩地跨境支付

香港銀行公會代表團於昨日及今日一連兩日於北京與內地中央部委舉行年度會晤，由香港金融管理局總裁余偉文率領，先後與中國人民銀行、國家外匯管理局、中證監、國家金融監督管理總局、國家發展及改革委員會會面。香港銀行公會主席林慧虹表示，銀公代表團就加強兩地跨境金融合作，發揮香港國際金融中心地位和作用等方面，與中央政府有關部委進行深入交流下，銀行業界樂見中央對本港金融發展的多方面支持。
跨境理財通個人投資者超過12萬
林慧虹指，大灣區跨境理財通不斷優化，自推出以來成效顯著。截至10月，參與跨境理財通的個人投資者超過12萬，可見市場對跨境理財需求殷切。銀行業界亦期盼未來透過快速支付進一步便利兩地居民使用跨境支付。
另外，愈來愈多內地企業加大於「一帶一路」沿線國家投資，今年香港非本地企業增加至9,960間，當中區域總部按年上升5%。可見香港具空間進一步發揮區域財資中心的功能，為出海企業及來自世界各地的區域總部提供一站式管理現金池、外匯風險、融資等服務。
期待資本市場更多開放政策及新產品
推動人民幣國際化方面，林慧虹指，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，可助提升跨境人民幣業務、支持實體經濟增長。至於資本市場發展方面，適逢今年是滬港通及深港通開通10周年，她指國際機構投資者重視互聯互通機制，期待內地資本市場更多開放政策及新產品落地。香港自身高效的資本市場，亦可以幫助更多高質量內地公司來港上市集資，締造吸引境外資金的條件。