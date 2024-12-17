銀公林慧虹：訪京團與中央部委深入交流 冀便利兩地跨境支付

香港銀行公會代表團於昨日及今日一連兩日於北京與內地中央部委舉行年度會晤，由香港金融管理局總裁余偉文率領，先後與中國人民銀行、國家外匯管理局、中證監、國家金融監督管理總局、國家發展及改革委員會會面。香港銀行公會主席林慧虹表示，銀公代表團就加強兩地跨境金融合作，發揮香港國際金融中心地位和作用等方面，與中央政府有關部委進行深入交流下，銀行業界樂見中央對本港金融發展的多方面支持。

跨境理財通個人投資者超過 12 萬

林慧虹指，大灣區跨境理財通不斷優化，自推出以來成效顯著。截至10月，參與跨境理財通的個人投資者超過12萬，可見市場對跨境理財需求殷切。銀行業界亦期盼未來透過快速支付進一步便利兩地居民使用跨境支付。