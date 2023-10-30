銀公調查：七成受訪者指虛銀便捷　最多受訪者用虛銀存款及儲蓄

銀行公會早前進行調查，指本港虛擬銀行的認受性正逐步提高，認為加強市民大眾對於虛擬銀行的認知，將進一步推動更多個人和中小企使用虛擬銀行的優質服務。當中七成受訪者指虛銀便捷，而個人和中小企受訪者均表示最多用虛銀作存款及儲蓄用途。
銀行公會調查發現，大部分公眾及中小企對虛擬銀行持正面的觀感，當中1,000位個人受訪者當中，超過七成認為虛擬銀行是創新及便捷；而受訪的200家中小企內，對虛擬銀行的印象更佳，逾九成認為其代表便捷、高效並擁有科技驅動的先進服務。
63%個人受訪者最多用作存款儲蓄
目前，虛擬銀行用戶使用一般銀行服務居多。個人受訪者使用最多的銀行服務為存款、儲蓄(63%)，其次為信用卡或扣賬卡服務(49%)，以及享用獎賞如現金回贈及禮品(45%)； 中小企方面，使用最多的銀行服務為存款、儲蓄(38%)，其次為投資基金(28%)和轉賬(28%)。
提及對於虛擬銀行的印象，52%個人受訪者認為虛擬銀行需要較少文書處理、50%認為服務創新、48%認為收費較低。超過一半個人受訪者表示對虛擬銀行抱有好感或感興趣，認為其服務合適。虛擬銀行的使用度正在逐步提高，45%個人受訪者已開設虛擬銀行戶口、30%個人受訪者亦預計未來3個月會開設戶口。
至於企業方面，受訪的200家中小企當中，超過九成表示虛擬銀行簡單易用、日常操作快捷高效，並認為虛擬銀行服務有助增加商業營運效率。
銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組發言人表示，調查結果顯示，經過近4年時間，公眾對虛擬銀行有更正確和深入的理解，期望透過更多推廣活動，令公眾更了解虛擬銀行的特點，相信隨着公眾對虛擬銀行加深認識，虛擬銀行將更為普及，並進一步推動本港金融科技發展。