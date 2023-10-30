銀公調查：七成受訪者指虛銀便捷　最多受訪者用虛銀存款及儲蓄

銀行公會早前進行調查，指本港虛擬銀行的認受性正逐步提高，認為加強市民大眾對於虛擬銀行的認知，將進一步推動更多個人和中小企使用虛擬銀行的優質服務。當中七成受訪者指虛銀便捷，而個人和中小企受訪者均表示最多用虛銀作存款及儲蓄用途。

銀行公會調查發現，大部分公眾及中小企對虛擬銀行持正面的觀感，當中1,000位個人受訪者當中，超過七成認為虛擬銀行是創新及便捷；而受訪的200家中小企內，對虛擬銀行的印象更佳，逾九成認為其代表便捷、高效並擁有科技驅動的先進服務。