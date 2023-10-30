熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-30 14:10:00

銀公調查：七成受訪者指虛銀便捷　最多受訪者用虛銀存款及儲蓄

分享：

銀公調查指，七成受訪者指虛銀便捷。(資料圖片)

銀行公會早前進行調查，指本港虛擬銀行的認受性正逐步提高，認為加強市民大眾對於虛擬銀行的認知，將進一步推動更多個人和中小企使用虛擬銀行的優質服務。當中七成受訪者指虛銀便捷，而個人和中小企受訪者均表示最多用虛銀作存款及儲蓄用途。

銀行公會調查發現，大部分公眾及中小企對虛擬銀行持正面的觀感，當中1,000位個人受訪者當中，超過七成認為虛擬銀行是創新及便捷；而受訪的200家中小企內，對虛擬銀行的印象更佳，逾九成認為其代表便捷、高效並擁有科技驅動的先進服務。

銀公調查發現，有七成受訪者指虛銀便捷，最多受訪者用虛銀存款及儲蓄。(銀行公會) 銀公調查發現，有七成受訪者指虛銀便捷，最多受訪者用虛銀存款及儲蓄。(銀行公會) 銀公調查發現，有七成受訪者指虛銀便捷，最多受訪者用虛銀存款及儲蓄。(銀行公會) 銀公調查發現，有七成受訪者指虛銀便捷，最多受訪者用虛銀存款及儲蓄。(銀行公會) 銀公調查發現，有七成受訪者指虛銀便捷，最多受訪者用虛銀存款及儲蓄。(銀行公會)

63%個人受訪者最多用作存款儲蓄

目前，虛擬銀行用戶使用一般銀行服務居多。個人受訪者使用最多的銀行服務為存款、儲蓄(63%)，其次為信用卡或扣賬卡服務(49%)，以及享用獎賞如現金回贈及禮品(45%)； 中小企方面，使用最多的銀行服務為存款、儲蓄(38%)，其次為投資基金(28%)和轉賬(28%)。

提及對於虛擬銀行的印象，52%個人受訪者認為虛擬銀行需要較少文書處理、50%認為服務創新、48%認為收費較低。超過一半個人受訪者表示對虛擬銀行抱有好感或感興趣，認為其服務合適。虛擬銀行的使用度正在逐步提高，45%個人受訪者已開設虛擬銀行戶口、30%個人受訪者亦預計未來3個月會開設戶口。

至於企業方面，受訪的200家中小企當中，超過九成表示虛擬銀行簡單易用、日常操作快捷高效，並認為虛擬銀行服務有助增加商業營運效率。

銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組發言人表示，調查結果顯示，經過近4年時間，公眾對虛擬銀行有更正確和深入的理解，期望透過更多推廣活動，令公眾更了解虛擬銀行的特點，相信隨着公眾對虛擬銀行加深認識，虛擬銀行將更為普及，並進一步推動本港金融科技發展。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受