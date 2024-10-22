銀公調查：數字銀行公眾認識大增 逾四成年長人士有戶口

香港銀行公會數字銀行公眾教育專責小組最新調查顯示，無論是個人及中小企受訪者，對數字銀行的信任度均顯著提升，當中滿意保安措施的個人及中小企受訪者比例分別逾97%及99%；逾八成個人及92%中小企受訪者認為對數字銀行有一定認識，同時亦不再局限於使用存款等基本服務，按年大幅上升27.3個百分點及9.1個百分點。
97%個人受訪者滿意保安措施
專責小組認為，數字銀行同業攜手提升大眾對香港數字銀行的金融科技以及服務水平的認知，這有助加強公眾信心，又指近日虛擬銀行易名為數字銀行，以及銀行存款保障額度提高至80萬元的舉措，將進一步推動數字銀行加速普及。
專責小組委託香港浸會大學傳理學院於今年7月31日至8月8日期間以網上問卷形式進行調查，訪問約1,000位個人受訪者及約200間中小企，以了解公眾對數字銀行的認知與印象，以及其使用習慣。
65.7%的26至35歲受訪者有戶口
另外，金管局數據顯示，截至去年年底數字銀行存戶數目持續上升至220萬名，反映數字銀行普及程度有望進一步提升。調查顯示，數字銀行不只吸引年青一代成為客戶，對較年長的人士亦有一定的普及程度，顯示數字銀行具有吸引更廣泛年齡層客戶的潛力。65.7%的26至35歲個人受訪者持有數字銀行戶口，在各年齡層中比例最高，55歲以上人士比例亦有44.6%。中小企中，81.3%的36至45歲受訪者持有數字銀行戶口，55歲以上的比例亦有66.3%。
銀行公會數字銀行公眾教育專責小組發言人表示，調查顯示公眾以及中小企的財務行為模式日漸改變，數字銀行服務進一步融入他們的日常生活。同時，數字銀行提供的服務越加多元化，相信未來數字銀行將持續深化客戶關係以及獲得更多交叉銷售的機會，客戶忠誠度有望再進一步提升，有利業務表現。