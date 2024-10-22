銀公調查：數字銀行公眾認識大增 逾四成年長人士有戶口

調查顯示，無論是個人及中小企受訪者，對數字銀行的信任度均顯著提升。(資料圖片)

香港銀行公會數字銀行公眾教育專責小組最新調查顯示，無論是個人及中小企受訪者，對數字銀行的信任度均顯著提升，當中滿意保安措施的個人及中小企受訪者比例分別逾97%及99%；逾八成個人及92%中小企受訪者認為對數字銀行有一定認識，同時亦不再局限於使用存款等基本服務，按年大幅上升27.3個百分點及9.1個百分點。

97% 個人受訪者滿意保安措施

專責小組認為，數字銀行同業攜手提升大眾對香港數字銀行的金融科技以及服務水平的認知，這有助加強公眾信心，又指近日虛擬銀行易名為數字銀行，以及銀行存款保障額度提高至80萬元的舉措，將進一步推動數字銀行加速普及。