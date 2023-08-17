銀娛中期轉賺28.9億　19年後首度派發中期特別息0.2元

上半年銀娛收益增加

期內，集團的上半年集團經調整EBITDA為44億元，按年升21.9倍；收益157.15億元，按年增長1.41倍。收入方面，博彩收益總額為137億元，按年升1.87倍。中場博彩收益總額為112億元，按年升1.94倍；轉碼博彩收益總額17億元，按年升1.4倍；角子機博彩收益總額7.8億元，按年升2.28倍。

澳門銀河上半年淨收益119億元，按年升1.64倍，經調整EBITDA為40億元，按年升6.5倍。澳門星際酒店淨收益22億元，按年升2.36倍，經調整EBITDA為5.78億元。

銀娛正籌備在東京開首個海外辦事處

銀娛主席呂志和表示，集團正籌備在東京開設第一個海外業務發展辦事處，並計劃在曼谷及首爾設立辦事處。同時，為支持銀河國際會議中心及銀河綜藝館營運，集團與一眾具規模的娛樂企業簽訂數年的協議，以協助其籌辦有關活動。發展方面，銀娛正繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務，主要針對MICE、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。